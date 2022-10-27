В Челябинской области прогнозируют мокрый снег и дожди в выходные

В Челябинской области прогнозируют мокрый снег и дожди 29 и 30 октября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днём субботы в горах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и днём воскресенья такие же осадки будут идти по всей территории Челябинской области», — заявили синоптики.

Ночью -2...-7 °С, днём 0...+5 °С.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.