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В Челябинской области прогнозируют мокрый снег и дожди в выходные

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В Челябинской области прогнозируют мокрый снег и дожди 29 и 30 октября.
В Челябинской области прогнозируют мокрый снег и дожди в выходные
  • Gettyimages.ru
  • © Saskia Pasman / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днём субботы в горах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и днём воскресенья такие же осадки будут идти по всей территории Челябинской области», — заявили синоптики.

Ночью -2...-7 °С, днём 0...+5 °С.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.

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