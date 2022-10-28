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В Крыму рассказали об обнаруженном во время раскопок древнеримском светильнике

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Директор Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев рассказал о новых археологических находках в Крыму.
В Крыму рассказали об обнаруженном во время раскопок древнеримском светильнике
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Этот светильник наш — он древнее, чем лампа Аладдина, по определению. Потому что лампа Аладдина — это средневековый сюжет. Ну а в целом это бронзовый светильник», — заявил Зайцев, говоря об одном из экспонатов.

Древнеримский светильник нашли на территории одного из посёлков на мысе Кременчик. Там же были обнаружены ещё сотни артефактов, которые теперь дополняют экспозицию. Один из них — браслет с застёжкой, предположительно, из скифского золота.

«Браслет золотой с оригинальным украшением в виде гераклова узла... Он позволял ему двигаться, то есть закрываться, раскрываться», — добавила, со своей стороны, замдиректора музея Ирина Шкрибляк.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что археологи нашли более 20 старинных курительных трубок на глубине почти 8,5 м в центре Москвы.

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