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В Нижнем Новгороде создали комплексные экскурсионные программы для владельцев «Пушкинских карт»

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В Нижнем Новгороде создали комплексные экскурсионные программы «Музейная перемена» и «Большая музейная перемена» для владельцев «Пушкинских карт».
В Нижнем Новгороде создали комплексные экскурсионные программы для владельцев «Пушкинских карт»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное Минкультуры.

«В Нижегородской области оформлено почти 170 тыс. «Пушкинских карт». Но, к сожалению, есть те, кто пользуется ею не так часто. Поэтому к осенним каникулам мы решили предложить её держателям такой комплексный продукт, чтобы они увидели, какие возможности есть у «Пушкинской карты», и знали, что по ней можно посмотреть», — заявила глава ведомства Наталья Суханова.

По её словам, экскурсионная программа позволит ознакомиться с ключевыми музеями региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Московской области.

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