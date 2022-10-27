В Нижнем Новгороде создали комплексные экскурсионные программы для владельцев «Пушкинских карт»

В Нижнем Новгороде создали комплексные экскурсионные программы «Музейная перемена» и «Большая музейная перемена» для владельцев «Пушкинских карт».

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное Минкультуры.

«В Нижегородской области оформлено почти 170 тыс. «Пушкинских карт». Но, к сожалению, есть те, кто пользуется ею не так часто. Поэтому к осенним каникулам мы решили предложить её держателям такой комплексный продукт, чтобы они увидели, какие возможности есть у «Пушкинской карты», и знали, что по ней можно посмотреть», — заявила глава ведомства Наталья Суханова.

По её словам, экскурсионная программа позволит ознакомиться с ключевыми музеями региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Московской области.