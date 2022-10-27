В Нижнем Новгороде создали комплексные экскурсионные программы для владельцев «Пушкинских карт»
- РИА Новости
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное Минкультуры.
«В Нижегородской области оформлено почти 170 тыс. «Пушкинских карт». Но, к сожалению, есть те, кто пользуется ею не так часто. Поэтому к осенним каникулам мы решили предложить её держателям такой комплексный продукт, чтобы они увидели, какие возможности есть у «Пушкинской карты», и знали, что по ней можно посмотреть», — заявила глава ведомства Наталья Суханова.
По её словам, экскурсионная программа позволит ознакомиться с ключевыми музеями региона.
Ранее телеканал «360» сообщал, что историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Московской области.