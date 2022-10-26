«Известия»: скончался писатель и журналист Иван Черных

Писатель и журналист Иван Черных скончался в Москве в возрасте 95 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, писатель умер в своём доме на Вильнюсской улице. После окончания Военного авиационного училища он работал корреспондентом газеты «Красная звезда». Черных известен благодаря военным и криминальным романам «Нелётная погода», «Гарантирую жизнь», «Правый берег», «Злой ветер афганец», «Баксы не пахнут», «Гадюка на груди», «Бандит и опер» и другим. 27 августа военный журналист Дмитрий Литовкин умер в возрасте 50 лет в Москве.