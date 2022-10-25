В центре Москвы открыли памятник Галине Вишневской

На улице Остоженка в Москве открыли памятник оперной певице, народной артистке СССР Галине Вишневской.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.

Памятник создали скульптор Александр Рукавишников и архитектор Михаил Посохин.

«Авторы монумента изобразили Галину Павловну в полный рост на высоком постаменте, который образован монументальными драпировками и опоясан бронзовой трёхгранной ширмой со стрельчатыми окнами. Общая стилизация памятника отсылает к деревянному зодчеству. Торжественное открытие было приурочено ко дню рождения выдающейся певицы», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.

В церемонии открытия принимали участие представители федеральных и московских органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, средств массовой информации, ученики, коллеги и родственники Вишневской, передаёт РИАМО.

Ранее стало известно, что у театра имени Вахтангова в Москве открыли памятник в честь Василия Ланового, Владимира Этуша и Юрия Яковлева.