Узнать больше

В центре Москвы открыли памятник Галине Вишневской

Короткая ссылка
На улице Остоженка в Москве открыли памятник оперной певице, народной артистке СССР Галине Вишневской.
В центре Москвы открыли памятник Галине Вишневской
  • © Департамент культурного наследия Москвы

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.

Памятник создали скульптор Александр Рукавишников и архитектор Михаил Посохин.

«Авторы монумента изобразили Галину Павловну в полный рост на высоком постаменте, который образован монументальными драпировками и опоясан бронзовой трёхгранной ширмой со стрельчатыми окнами. Общая стилизация памятника отсылает к деревянному зодчеству. Торжественное открытие было приурочено ко дню рождения выдающейся певицы», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.

В церемонии открытия принимали участие представители федеральных и московских органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, средств массовой информации, ученики, коллеги и родственники Вишневской, передаёт РИАМО.

Ранее стало известно, что у театра имени Вахтангова в Москве открыли памятник в честь Василия Ланового, Владимира Этуша и Юрия Яковлева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить