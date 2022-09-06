У театра имени Вахтангова открыли памятник в честь Ланового, Этуша и Яковлева

У театра имени Вахтангова в Москве открыли памятник в честь Василия Ланового, Владимира Этуша и Юрия Яковлева.

Об этом сообщает НТВ.

Церемония приурочена к началу нового театрального сезона.

«Они на невероятную высоту подняли профессиональную планку, но люди нашей страны любят и будут любить их не только поэтому, а потому что с экрана и с театральной сцены они говорили с людьми о самом главном — о правде и лжи, о добре и зле, о чести и бесчестии, о нравственном выборе, о том, что добро должно побеждать», — заявила замминистра культуры России Алла Манилова.

Авторы проекта — главный художник театра Максим Обрезков и скульптор Филипп Трушин.

Ранее сообщалось, что Государственный академический театр имени Вахтангова открыл новый сезон.

Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп оперу. Работать над ней будет новый главный режиссёр театра Алексей Франдетти.