Театр имени Вахтангова открыл новый сезон
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО.
На сборе труппы директор театра Кирилл Крок подвёл итоги прошлого сезона и поделился планами на предстоящий.
«На наших спектаклях в Москве побывало 297 тыс. зрителей. Спасибо вам за это и, слава богу, зритель наш любит «Дом на Арбате», как и мы его с вами, потому что на каждом спектакле практически в театре был аншлаг», — сказал он.
Главной премьерой прошлого сезона стала постановка Римаса Туминаса к 100-летию театра «Война и мир».
Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп оперу. Работать над ней будет новый главный режиссёр театра Алексей Франдетти.