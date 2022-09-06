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Театр имени Вахтангова открыл новый сезон

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Государственный академический театр имени Вахтангова открыл новый сезон.
Театр имени Вахтангова открыл новый сезон
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО.

На сборе труппы директор театра Кирилл Крок подвёл итоги прошлого сезона и поделился планами на предстоящий.

«На наших спектаклях в Москве побывало 297 тыс. зрителей. Спасибо вам за это и, слава богу, зритель наш любит «Дом на Арбате», как и мы его с вами, потому что на каждом спектакле практически в театре был аншлаг», — сказал он.

Главной премьерой прошлого сезона стала постановка Римаса Туминаса к 100-летию театра «Война и мир».

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп оперу. Работать над ней будет новый главный режиссёр театра Алексей Франдетти.

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