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В Тюменской области прогнозируют мокрый снег и гололёд 26 октября

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В Тюменской области прогнозируют мокрый снег и гололёд в среду, 26 октября.
В Тюменской области прогнозируют мокрый снег и гололёд 26 октября
  • Gettyimages.ru
  • © Leonie Breidenbach / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«26 октября в Тюменской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6 — 11 м/с», — отмечается в прогнозе.

Температура ночью составит -4...+1 °С, днём -1...+4 °С.

Также стало известно, что в 22 районах Брянской области ввели режим ЧС из-за дождей, передаёт ОТР. Осадки привели к переувлажнению почвы. В агропромышленном комплексе создали оперштаб.

Ранее сообщалось, что в ХМАО ожидаются ветер и гололёд 26 октября.

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