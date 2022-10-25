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В ХМАО ожидается ветер и гололёд 26 октября

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Специалисты Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа предупредили, что в регионе 26 октября ожидается ветер и понижение температуры.
В ХМАО ожидается ветер и гололёд 26 октября
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Cicero

«26 октября небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер юго-западный 7—12 м/с. Температура ночью -3...+2 °С, при прояснениях до -8 °С, днём -1...+4 °С», — пишет URA.RU.

По словам специалистов, вырастет риск ДТП, так как из-за снега с дождём и низкой температуры в ночное время на дорогах появится наледь.

Ранее руководитель общественного движения «Автомобильный союз», автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал советы по уходу за машиной в холодное время года.

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