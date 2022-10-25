Приморье примет участие в Географическом диктанте
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
На территории края будет работать 150 площадок. Главной площадкой в регионе станет музейно-выставочный центр «Русский самовар».
Также участникам предложат дистанционный формат.
Кроме того, акция «Большой этнографический диктант» состоится в Севастополе, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на портал городского правительства.
«Диктант — это не столько проверка знаний, сколько их приобретение. Наша многонациональная Россия сохраняет самобытность всех народов, уважает их культуру. Те, кто примет участие в акции, откроют снова для себя новые и интересные страницы истории», — заявил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край примет участие в Большом этнографическом диктанте, который будет проходить с 3 по 8 ноября.