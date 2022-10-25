Приморье примет участие в Географическом диктанте

Приморский край примет участие во Всероссийской образовательной акции «Географический диктант», которая состоится 30 октября.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На территории края будет работать 150 площадок. Главной площадкой в регионе станет музейно-выставочный центр «Русский самовар».

Также участникам предложат дистанционный формат.

Кроме того, акция «Большой этнографический диктант» состоится в Севастополе, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на портал городского правительства.

«Диктант — это не столько проверка знаний, сколько их приобретение. Наша многонациональная Россия сохраняет самобытность всех народов, уважает их культуру. Те, кто примет участие в акции, откроют снова для себя новые и интересные страницы истории», — заявил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край примет участие в Большом этнографическом диктанте, который будет проходить с 3 по 8 ноября.