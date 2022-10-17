Краснодарский край примет участие в «Большом этнографическом диктанте», который будет проходить с 3 по 8 ноября.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Задания будут опубликованы 3 ноября. Тесты состоят из 20 вопросов общефедеральной тематики и 10 региональных. На прохождение диктанта предусмотрено 45 минут.

В 2021 году в акции приняли участие 142 тыс. жителей Кубани.

Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область примет участие в федеральной акции «Географический диктант», которая состоится 30 октября.