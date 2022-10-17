Краснодарский край примет участие в «Большом этнографическом диктанте»
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Задания будут опубликованы 3 ноября. Тесты состоят из 20 вопросов общефедеральной тематики и 10 региональных. На прохождение диктанта предусмотрено 45 минут.
В 2021 году в акции приняли участие 142 тыс. жителей Кубани.
Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область примет участие в федеральной акции «Географический диктант», которая состоится 30 октября.