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Краснодарский край примет участие в «Большом этнографическом диктанте»

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Краснодарский край примет участие в «Большом этнографическом диктанте», который будет проходить с 3 по 8 ноября.
Краснодарский край примет участие в «Большом этнографическом диктанте»
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Задания будут опубликованы 3 ноября. Тесты состоят из 20 вопросов общефедеральной тематики и 10 региональных. На прохождение диктанта предусмотрено 45 минут.

В 2021 году в акции приняли участие 142 тыс. жителей Кубани.

Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область примет участие в федеральной акции «Географический диктант», которая состоится 30 октября.

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