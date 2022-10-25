В Крыму ожидается усиление ветра до 20 м/с в среду

В Крыму прогнозируются сильные дожди и штормовой ветер в среду, 26 октября.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«26 октября в Крыму ожидаются дожди, утром и днём местами сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.

Тем временем в Тюменской области, по данным на вторник, 25 октября, действует один лесной пожар, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

На территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон действует статус средней пожарной опасности, на территории Уватской авиазоны — статус низкой пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что в ХМАО ожидаются ветер и гололёд 26 октября.