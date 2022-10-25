Синоптик Старков рассказал о мощном потеплении в предстоящие выходные в Москве

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков спрогнозировал мощное потепление в предстоящие выходные в Москве.

Об этом он сказал радио «Комсомольская правда».

«Несмотря на то, что по климатическому календарю в это время глубокая осень передаёт эстафету предзимью со всеми вытекающими отсюда последствиями... по прогнозу всё будет наоборот, в конце октября ожидается мощное потепление с повышением дневной температуры до +10...+12 °С», — уточнил Старков.

При этом он добавил, что в ближайшие дни тёплой погоды ждать не стоит, так как наступит небольшое похолодание, но существенных осадков не будет.

«Вторник станет самым холодным днём, ночью ожидаются заморозки, -2 °С, днём будет только +4...+6 °С», — отметил синоптик.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.