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Синоптик Старков рассказал о мощном потеплении в предстоящие выходные в Москве

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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков спрогнозировал мощное потепление в предстоящие выходные в Москве.
Синоптик Старков рассказал о мощном потеплении в предстоящие выходные в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он сказал радио «Комсомольская правда».

«Несмотря на то, что по климатическому календарю в это время глубокая осень передаёт эстафету предзимью со всеми вытекающими отсюда последствиями... по прогнозу всё будет наоборот, в конце октября ожидается мощное потепление с повышением дневной температуры до +10...+12 °С», — уточнил Старков.

При этом он добавил, что в ближайшие дни тёплой погоды ждать не стоит, так как наступит небольшое похолодание, но существенных осадков не будет.

«Вторник станет самым холодным днём, ночью ожидаются заморозки, -2 °С, днём будет только +4...+6 °С», — отметил синоптик.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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