Синоптик Старков рассказал о мощном потеплении в предстоящие выходные в Москве
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Об этом он сказал радио «Комсомольская правда».
«Несмотря на то, что по климатическому календарю в это время глубокая осень передаёт эстафету предзимью со всеми вытекающими отсюда последствиями... по прогнозу всё будет наоборот, в конце октября ожидается мощное потепление с повышением дневной температуры до +10...+12 °С», — уточнил Старков.
При этом он добавил, что в ближайшие дни тёплой погоды ждать не стоит, так как наступит небольшое похолодание, но существенных осадков не будет.
«Вторник станет самым холодным днём, ночью ожидаются заморозки, -2 °С, днём будет только +4...+6 °С», — отметил синоптик.
Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.