Стала известна дата премьеры сериала «Переговорщик»

Остросюжетный детектив об уникальном специалисте, который разрешает почти все конфликтные ситуации путём переговоров, стартует в онлайн-кинотеатре KION 3 ноября.

Главный герой психологического детектива Нурбека Эгена — Александр Максимов, первоклассный психолог и переговорщик, сотрудник центра психологической помощи. Он живёт отшельником: много лет назад герою пришлось уйти со службы, бросить семью и порвать связь со всеми, кто его знал. Причиной тому послужило чувство вины из-за трагедии, в которой погибли невинные люди, в том числе дочь Максимова. Давние события дают о себе знать, когда герой на лобовом стекле своего автомобиля находит записку от кого-то, кто хочет втянуть его в опасную игру.

Центральные роли в ленте исполнили Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков, Лянка Грыу. Шоураннером выступил Олег Маловичко («Нулевой пациент»). Он же работал над сценарием вместе с соавторами. Продюсировали сериал Игорь Мишин, Александр Цекало, Иван Самохвалов и другие.

Кирилл Пирогов рассказал, что много работал над психологическим портретом своего персонажа.

«Мой герой — человек с противоречивым и сложным характером, герой с тяжёлой судьбой. Вместе с режиссёром проекта Нурбеком Эгеном мы много работали над его образом — хотелось добиться того, чтобы вопросы, которыми задаётся персонаж, откликались и у меня как у актёра, — отметил Пирогов. — У нас был консультант-переговорщик, который рассказывал о сути своей работы и вводил меня в курс специфической терминологии».

Основной посыл картины заключается в том, что, помогая другим, можно самим излечиться от душевных ран.

Ранее в сети вышел трейлер второго сезона сериала «Секреты семейной жизни».