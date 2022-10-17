Вышел трейлер второго сезона сериала «Секреты семейной жизни»

В сети появился трейлер нового сезона драмеди «Секреты семейной жизни» с Алёной Михайловой и Петром Скворцовым. Премьера продолжения сериала состоится 21 октября.

По сюжету супруги Никита и Полина оказываются не только в шаге от развода, но и от тюремного заключения. В трейлере показан диалог героев со следователем Романом (Фёдор Лавров) из первого сезона. Герой берёт их в оборот, рассказывая о своих планах и обещая им свободу в обмен на то, что Никита и Полина продолжат убивать. По задумке Романа, который решил уйти из органов и стать депутатом, Никита и Полина должны убить популярную блогершу Киру Крауч, роль которой исполняет Регина Тодоренко. Молодым людям предстоит вырваться из порочного круга шантажа и убийств и попытаться реабилитировать свой брак.

«Мы взяли всё лучшее, что было в первом сезоне, добавили ещё больше неожиданных поворотов, экшена, и самое главное, что про любовь и отношения стало ещё откровеннее, ещё серьёзнее, ещё смешнее. Первый сезон задал очень высокую планку, и мы ставили перед собой задачу её поднять ещё выше. У нас два классных новых актёра, Риналь и Регина — это отдельное удовольствие. Очень люблю вспоминать съёмки нашей чёрной комедии: вокруг свисают кишки, а мы такие счастливые занимаемся любимым делом», — рассказывает режиссёр-постановщик Михаил Поляков.

Второй сезон «Секретов семейной жизни» серьёзно поднимает ставки: противостояние семейной пары и следователя сопровождается интригующими сюжетными линиями второстепенных персонажей. Авторы сериала исследуют отношения между людьми, циничную борьбу блогеров за популярность, грязную подноготную политических интриг. Кроме того, в истории вырисовывается и любовный многоугольник, в котором за Полину борются сразу трое мужчин, каждый из которых по разным причинам хочет связать с ней свою жизнь.

«Вполне очевидно по финалу первого сезона, что за каждым действием следует противодействие. Моя героиня повзрослела, ей нужно нести ответственность за свои поступки. Второй сезон — это уже будет не совсем комедия. Всё станет серьёзнее, чем было: не только шутки шутками, а серьёзный замес», — говорит Алёна Михайлова.

Первый сезон сериала «Секреты семейной жизни» вышел эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в апреле 2021 года. Проект был отмечен как лучшая комедия на международном фестивале веб-сериалов Webfest Berlin в Германии, обойдя 30 работ со всего мира.

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