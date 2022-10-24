В Удмуртии открыли 14 модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура»

В Удмуртии открыли 14 модельных библиотек в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Новый формат направлен на создание современного общественного пространства. Предусмотрены зоны для чтения и работы за компьютером, зоны для групповых занятий и культурно-просветительских мероприятий.

В 2023 году в республике планируют открыть ещё четыре модельные библиотеки.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 30 тыс. читательских билетов оформили онлайн жители столицы на портале mos.ru.