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Объекты Всероссийской выставки 1896 года воссоздадут в виртуальной реальности

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Объекты Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде воссоздадут в виртуальной реальности.
Объекты Всероссийской выставки 1896 года воссоздадут в виртуальной реальности
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Работу выполнят в рамках третьего потока международного проекта «BIM-менеджмент».

«Государственный архив Санкт-Петербурга любезно предоставил нам копии чертежей всех зданий комплекса в полном объёме и прекрасном исполнении», — сказала министр градостроительной деятельности и развития агломераций региона Марина Ракова.

Она выразила уверенность, что для участников проекта это не только приобретение новых навыков, но и соприкосновение с уникальным наследием прошлого, передаёт pravda-nn.ru.

Ранее сообщалось, что в Русском музее Петербурга до 14 ноября продлили выставку «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения».

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