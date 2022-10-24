Объекты Всероссийской выставки 1896 года воссоздадут в виртуальной реальности

Объекты Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде воссоздадут в виртуальной реальности.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Работу выполнят в рамках третьего потока международного проекта «BIM-менеджмент».

«Государственный архив Санкт-Петербурга любезно предоставил нам копии чертежей всех зданий комплекса в полном объёме и прекрасном исполнении», — сказала министр градостроительной деятельности и развития агломераций региона Марина Ракова.

Она выразила уверенность, что для участников проекта это не только приобретение новых навыков, но и соприкосновение с уникальным наследием прошлого, передаёт pravda-nn.ru.

Ранее сообщалось, что в Русском музее Петербурга до 14 ноября продлили выставку «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения».