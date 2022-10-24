На ТВ стартует новое юмористическое шоу «Концерты»

На телеканале ТНТ 30 октября стартует новый телевизионный проект «Концерты», в рамках которого профессиональные юмористические коллективы будут выступать со специальными часовыми шоу. Ведущим станет Евгений Чебатков. Программа будет включать пародийные, музыкальные и другие номера.

В премьерном выпуске «Концертов» выступит команда «Камызяки», в которую входят, в частности, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Ренат Мухамбаев. Артисты покажут пародии на телепередачи «Что? Где? Когда?», «Играй, гармонь любимая!» и другие, а также представят музыкальные номера.

«Для нас это огромное событие — первый сольный концерт на федеральном канале. Мы давно к этому шли и очень тщательно готовились, чтобы не разочаровать зрителя. Будем надеяться, что наш новый юмор всем понравится: мы старались шутить в нашем фирменном стиле, делали отсылки на известные номера, но при этом пытались привнести какую-то свежую перчинку. А получилось у нас или нет — покажет реакция зрителя, для нас это всегда самая чистая и честная оценка нашего творчества», — говорит Денис Дорохов.

Также в телепрограмме выступят юмористические коллективы «Астана», «Наполеоны», «Союз» и другие.

Авторы шоу отказались от системы оценок, судей, жюри и заигрывания со зрителем при помощи надуманных интриг. Их цель — запустить «чистый юмористический проект» и «заставить зрителя смеяться».

«Концерты» — это уникальное шоу с мощными профессиональными командами, которые врываются в эфир и делают смешно зрителям. Это шоу, которое реально изменит ваше представление о юморе. Ставить оценки, выбирать капитанов команд, определять худших и лучших совсем необязательно. Вы сами определяете, кто для вас смешной», — рассказал ведущий Евгений Чебатков.

Ранее на ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Влюбись, если сможешь».