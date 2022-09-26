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На ТВ стартует реалити-шоу «Влюбись, если сможешь»

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Новое реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» выйдет 10 октября на телеканале ТНТ.
На ТВ стартует реалити-шоу «Влюбись, если сможешь»
  • Фото со съёмок реалити-шоу «Влюбись, если сможешь»
  • © Пресс-служба телеканала ТНТ

Участники проекта попытаются найти свою любовь на вилле в Кейптауне, а также поборются за главный приз — деньги. Единственное условие: чувства и намерения героев должны быть искренними, от этого зависит и размер выигрыша. Следить, удастся ли участникам найти идеального партнёра и не поддаться регулярным соблазнам, будут ведущие шоу — Марина Кравец и Анна Хилькевич.

«Каждого человека на нашей планете волнует тема любви и отношений. Мы не знаем, какие участники придут — с чистыми намерениями или с корыстной целью, но наша с Мариной задача — раскусить их и отдать приз тому, кто действительно за любовь», — говорит Хилькевич.

Ведущие постараются обнажить истинные намерения героев: чтобы ради денежного приза на шоу не создавалось фиктивных пар, участники будут подвергаться всяческим испытаниям, в том числе проверке на детекторе лжи.

«Некоторые участники 100%-но попытаются нас с вами обмануть, надеясь, что фиктивная пара поможет им задержаться на проекте. Долго это продлиться не сможет точно, и истина очень скоро станет явной — детектор лжи не обмануть», — обещает Кравец.

Ранее стала известна дата премьеры сериала «Нина».

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