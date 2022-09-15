Стала известна дата премьеры сериала «Нина»

Комедийное шоу с Викторий Исаковой в главной роли выйдет на телеканале ТНТ 3 октября. В центре сюжета — женщина, вынужденно выпавшая из «зоны комфорта» и столкнувшаяся с необходимостью строить свою жизнь заново. В работе над сериалом участвовали Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин и Сергей Бурунов.

В сериале «Нина» шоураннера Жоры Крыжовникова («Звоните Ди Каприо!», «Проклятие», «Лёд 2») рассказывается о злоключениях главной героини, которая жила в частном доме под Нижним Новгородом с третьим мужем и тремя детьми от предыдущих браков. Супруг Нины, Костя, не только воспитывал её детей, но и помогал деньгами бывшим мужьям — бизнесмену-неудачнику и чудаковатому профессору. Но идиллия рушится, когда Костя уходит от Нины к любовнице. Героине вместе с детьми и бывшими мужьями приходится поселиться в обычной панельной многоэтажке, пересесть на общественный транспорт, а главное — научиться жить, опираясь только на свои силы. Ситуация усугубляется непростыми взаимоотношениями внутри семьи — масла в огонь подливают не только бывшие супруги Нины, но и её дети, каждый из которых видит ситуацию по-своему.

«Продумывая образ Нины, мы держали в голове образ Скарлетт О’Хары, которая говорила: «Я подумаю об этом завтра». У Нины была семья, ей было этого достаточно, но обстоятельства изменились. В поисках актрисы мы быстро пришли к кандидатуре Виктории Исаковой, но она сомневалась, потому что себя она называет артисткой драматической. В итоге она привнесла в проект лирическое настроение, чтобы зрители не только смеялись, но и сопереживали, сочувствовали героине», — рассказал Жора Крыжовников.

Идея шоу — рассказать о серьёзных вещах в комедийном формате. Авторы говорят о переосмыслении жизни в зрелом возрасте, разрушении стабильности и о том, как после непростого расставания взять себя в руки и начать жить самостоятельно.

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