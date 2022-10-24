Худрук Театра имени Гоголя Яковлев рассказал о готовящихся премьерах

Новый художественный руководитель Театра имени Гоголя Антон Яковлев рассказал о своём видении развития театра после прекратившего своё существование «Гоголь-центра», а также о предстоящих премьерах.

«Я с интересом смотрю на путь «Гоголь-центра» — это довольно яркий период существования Театра Гоголя. Но мой путь иной, что естественно... Каждый строит свой театр, исходя из своего миропонимания. Я пришёл сюда с тем, с чем я рос, с тем, что я люблю и во что искренне верю. И Театр имени Гоголя буду строить, как строил бы любой другой театр, независимо от того, что было в нём прежде», — заявил худрук в беседе с «Российской газетой».

Говоря о готовящихся премьерах нового театрального сезона, Яковлев рассказал в том числе о начале репетиций «Сна в летнюю ночь» Шекспира в постановке Глеба Черепанова, а также о пластической версии «Портрета Дориана Грея» Константина Мишина.

Ранее худрук Театра Наций Евгений Миронов, по сообщениям kp.ru, рассказал о премьерах сезона.