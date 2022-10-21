Московский Губернский театр представил спектакль «Джаз-комедия»

Московский Губернский театр представил новый спектакль «Джаз-комедия». В главной роли — Антон Соколов.

Об этом сообщает ФАН.

«Мой герой — он очень амбициозный, очень талантливый молодой человек. Он хочет пробиться туда, где съёмки, где большие гонорары, где известные люди. Но как только он туда попадает, он понимает, что с искусством и с творчеством там мало что имеет общего», — заявил Соколов.

Со своей стороны, режиссёр Алла Решетникова отметила, что главным действующим лицом спектакля впервые является музыкант и оркестр.

«Обычно всё-таки это сопровождение, а сейчас — про них, для них и вокруг них», — сказала она.

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