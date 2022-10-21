В Приморье спрогнозировали солнечную погоду в начале следующей недели

В Приморском крае спрогнозировали солнечную погоду в начале следующей недели.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

С понедельника, 24 октября, гребень континентального антициклона обусловит ясную погоду. Температура воздуха составит +5...+13 °С, ночью будет -10...-3 °C.

«В среду ядро антициклона переместится на Японское море, атмосферное давление на юге Дальневосточного региона начнёт падать. К Приморью со стороны Китая приблизятся атмосферные фронты. Появится облачность, но обойдётся без осадков», — рассказали синоптики.

Ранее, по сообщениям URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 21 октября.