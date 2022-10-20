Финал фестиваля-конкурса «Многоликая Россия» пройдёт 22 — 25 октября в Тверской области

Финал всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов «Многоликая Россия» пройдёт 22 — 25 октября в Тверской области.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Конкурс состоится в рамках декады народной музыки «Звучат народные инструменты России», который посвящён Году культурного наследия народов России.

Гала-концерт запланирован на 23 октября. На сцене выступят любительские оркестры и ансамбли национальных инструментов из Адыгеи, Бурятии, Карелии, Крыма, Северной Осетии, Москвы, Тверской области, а также из Белгородской, Псковской и Кемеровской областей.

Ранее сообщалось, что всероссийский фестиваль исполнителей на народных и национальных инструментах «Мастерство» пройдёт 21 и 22 октября в Нижнем Новгороде.