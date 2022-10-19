Всероссийский фестиваль исполнителей на народных инструментах пройдёт в Нижнем Новгороде
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное Минкультуры.
Фестиваль состоится в рамках Года культурного наследия народов России.
Запланированы конкурсные прослушивания, мастер-класс, гала-концерт и церемония награждения лауреатов.
В фестивале примут участие более 350 человек — солистов, ансамблей и оркестров из Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Рязанской, Московской, Ленинградской и Тульской областей, а также из Карелии, Татарстана, Мордовии и Чувашии.
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