Всероссийский фестиваль исполнителей на народных инструментах пройдёт в Нижнем Новгороде

Всероссийский фестиваль исполнителей на народных и национальных инструментах «Мастерство» пройдёт 21 и 22 октября в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное Минкультуры.

Фестиваль состоится в рамках Года культурного наследия народов России.

Запланированы конкурсные прослушивания, мастер-класс, гала-концерт и церемония награждения лауреатов.

В фестивале примут участие более 350 человек — солистов, ансамблей и оркестров из Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Рязанской, Московской, Ленинградской и Тульской областей, а также из Карелии, Татарстана, Мордовии и Чувашии.

Ранее ФАН сообщало, что кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге.