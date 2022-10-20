В Удмуртии закрыли пожароопасный сезон в лесах

В Удмуртии закрыт пожароопасный сезон в лесах.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Дениса Удалова.

В текущем году в лесах республики не зафиксировали ни одного крупного пожара.

Всего в Удмуртии было 14 лесных пожаров на площади 6,8 га, что почти в девять раз меньше, чем годом ранее.

«По площади пожаров, количеству возгораний наши показатели являются одними из лучших не только по Приволжскому федеральному округу, но и в целом по России», — отмечается в сообщении.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.