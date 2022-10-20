В Самарской области рассказали о планах по созданию турмаршрута «Путь реки»
- globallookpress.com
- © Serguei Fomine
«Пеший маршрут по Самарской Луке следует за Волгой, повторяя её причудливый изгиб. Кольцевая тропа растягивается на 230 км. Её необходимо сделать доступной для жителей и гостей региона, продумать путь и навигацию», — цитирует Якубсона sovainfo.ru.
По его словам, есть несколько популярных оборудованных локаций, но есть и много других, мелких живописных троп.
Как отметил Якубсон, проект предполагается реализовать в несколько этапов. Первый — это проектирование маршрута.
Нацпарк «Самарская Лука» поддержал проект.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.