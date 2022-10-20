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В Самарской области рассказали о планах по созданию турмаршрута «Путь реки»

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Автор и куратор проекта «Путь реки» Пётр Якубсон рассказал подробности о планах по созданию турмаршрута.
В Самарской области рассказали о планах по созданию турмаршрута «Путь реки»
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

«Пеший маршрут по Самарской Луке следует за Волгой, повторяя её причудливый изгиб. Кольцевая тропа растягивается на 230 км. Её необходимо сделать доступной для жителей и гостей региона, продумать путь и навигацию», — цитирует Якубсона sovainfo.ru.

По его словам, есть несколько популярных оборудованных локаций, но есть и много других, мелких живописных троп.

Как отметил Якубсон, проект предполагается реализовать в несколько этапов. Первый — это проектирование маршрута.

Нацпарк «Самарская Лука» поддержал проект.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.

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