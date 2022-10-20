Узнать больше

Казантипский и Опукский заповедники в Крыму закроют для посетителей до 2023 года

Короткая ссылка
Заповедники Казантипский и Опукский в Крыму временно закроют для посещения с 24 октября.
Казантипский и Опукский заповедники в Крыму закроют для посетителей до 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедный Крым».

«В целях снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы государственных природных заповедников Казантипский и Опукский эколого-просветительские маршруты закрываются с 24 октября 2022 года», — заявили в пресс-службе.

Заповедники будут закрыты до 31 марта 2023 года.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Приокско-Террасном биосферном заповеднике Серпуховского городского округа специалисты подтвердили местообитание 299 видов фауны, в том числе входящих в Красную книгу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить