Казантипский и Опукский заповедники в Крыму закроют для посетителей до 2023 года

Заповедники Казантипский и Опукский в Крыму временно закроют для посещения с 24 октября.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедный Крым».

«В целях снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы государственных природных заповедников Казантипский и Опукский эколого-просветительские маршруты закрываются с 24 октября 2022 года», — заявили в пресс-службе.

Заповедники будут закрыты до 31 марта 2023 года.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Приокско-Террасном биосферном заповеднике Серпуховского городского округа специалисты подтвердили местообитание 299 видов фауны, в том числе входящих в Красную книгу.