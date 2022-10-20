Полиция выясняет обстоятельства ДТП под Калугой с участием актрисы Большовой

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Калужской области с участием актрисы театра и кино Анны Большовой.

«По предварительной информации, водитель... при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную допустила наезд на пешехода», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее появилась информация, что заслуженная артистка России Анна Большова сбила насмерть женщину.

ДТП произошло вечером 14 октября в деревне Грачёвка Калужской области.

В конце сентября стало известно, что актёр, режиссёр и художественный руководитель театра им. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Заслуженному артисту России было 56 лет.