В Оренбурге вручили награды лауреатам фестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард»

В Оренбурге прошла церемония закрытия международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард».

Об этом сообщает RIA56.

В международном конкурсе победил фильм «Заговор в Каире» режиссёра Тарика Салеха.

Победителем открытого российского конкурса «Сплетённые параллели» стал «Синдром отложенного счастья» Татьяны Колгановой. Эта же лента получила приз зрительских симпатий.

Лучшей короткометражной картиной признана работа «Кажется навсегда» Алёны Олейник.

Ранее ФАН сообщало, что кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге.