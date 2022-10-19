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В Подмосковье перевыполнили план по восстановлению лесов после строительства

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В Московской области перевыполнили план по восстановлению лесов после строительства. Соответствующие работы прошли в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Комитет лесного хозяйства.

«В Подмосковье компенсационное лесовосстановление проведено на площади 291,86 га из запланированных на год 260 га», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, больше всего таких работ выполнили в Звенигородском, Виноградовском и Наро-Фоминском лесничестве.

Ранее эколог, руководитель экологической секции экспертного совета комитета Совета Федерации по природопользованию Наталья Соколова в беседе с «Радио 1» рассказала, как правильно сажать деревья.

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