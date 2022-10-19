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В Пушкине прошла церемония вручения Царскосельской премии

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В Пушкине состоялась церемония вручения Царскосельской премии.
В Пушкине прошла церемония вручения Царскосельской премии
  • globallookpress.com
  • © Nattawat Chakreyanan / EyeEm

Об этом сообщает ФАН.

Лауреатами стали 11 деятелей науки, архитектуры, театра, литературы, кино и музыки.

В частности, премии удостоена учёный в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская «за выдающийся научный вклад в изучение современного человека».

Награду вручила народная артистка России, член жюри Светлана Крючкова.

Премия была учреждена в 1993 году. В разное время её лауреатами становились Белла Ахмадулина, Михаил Жванецкий, Армен Джигарханян.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Музыка русского зарубежья» откроется 22 октября в Пушкинском театре во Владивостоке.

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