В Пушкине прошла церемония вручения Царскосельской премии

В Пушкине состоялась церемония вручения Царскосельской премии.

Об этом сообщает ФАН.

Лауреатами стали 11 деятелей науки, архитектуры, театра, литературы, кино и музыки.

В частности, премии удостоена учёный в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская «за выдающийся научный вклад в изучение современного человека».

Награду вручила народная артистка России, член жюри Светлана Крючкова.

Премия была учреждена в 1993 году. В разное время её лауреатами становились Белла Ахмадулина, Михаил Жванецкий, Армен Джигарханян.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Музыка русского зарубежья» откроется 22 октября в Пушкинском театре во Владивостоке.