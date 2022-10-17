Фестиваль «Музыка русского зарубежья» откроется 22 октября во Владивостоке
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
«Это событие значимое, огромное по своей сути. Все мы знаем, что в послереволюционные годы Владивосток стал прибежищем для русской интеллигенции, центром культуры», — заявил Александр Вовненко, директор Пушкинского театра.
Программа включает, в частности, концерты духового оркестра Тихоокеанского флота, французского музыканта Николя Челоро.
Солисты Приморской сцены Мариинского театра исполнят «Историю солдата» Игоря Стравинского.
Завершится фестиваль 3 декабря.
Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.