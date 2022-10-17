Фестиваль «Музыка русского зарубежья» откроется 22 октября во Владивостоке

Фестиваль «Музыка русского зарубежья» откроется 22 октября в Пушкинском театре во Владивостоке. Мероприятие приурочено к 100-летию окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке.

globallookpress.com

© Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Об этом сообщает vostokmedia.com. «Это событие значимое, огромное по своей сути. Все мы знаем, что в послереволюционные годы Владивосток стал прибежищем для русской интеллигенции, центром культуры», — заявил Александр Вовненко, директор Пушкинского театра. Программа включает, в частности, концерты духового оркестра Тихоокеанского флота, французского музыканта Николя Челоро. Солисты Приморской сцены Мариинского театра исполнят «Историю солдата» Игоря Стравинского. Завершится фестиваль 3 декабря. Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.