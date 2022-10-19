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Ландшафтный дизайнер Воронова напомнила, что виноград стоит сажать осенью

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Ландшафтный дизайнер, блогер, телеведущая, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, какие растения нужно сажать осенью.
Ландшафтный дизайнер Воронова напомнила, что виноград стоит сажать осенью
  • Gettyimages.ru

В первую очередь садоводам следует заняться плодовыми саженцами, отметила она в интервью радио Sputnik.

«Все плодовые культуры, в том числе виноград, сажать лучше осенью... Можно сажать и смородину, и крыжовник, и яблони с грушами, и даже гортензии... Можно сажать декоративные растения — все культуры с древесным стеблем, кроме роз», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что для любых хвойных растений осень — лучшее время для посадки, а вот мягкие многолетники лучше сажать весной.

Ранее Андрей Туманов в эфире «Радио 1» рассказал о ядовитых растениях на дачном участке.

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