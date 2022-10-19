Захарова: намерение Соединённых Штатов «усилить» Киев ведёт к разрушению Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что намерение США «усилить позицию» Киева ведёт к разрушению Украины.

По её словам, Соединённые Штаты поставляют Киеву оружие, чтобы разрушать страну, передаёт РИА Новости.

«Позиция Вашингтона, который делает ставку на раздувание конфликта, ведёт к разрушению Украины», — подчеркнула дипломат.

Никакого мира, процветания, демократии на территории Украины США не планировали, отметила Захарова.

Она добавила, что страну собирались использовать как «полигон» и «инструмент».

Ранее замгоссекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила, что в Вашингтоне намерены обеспечить для Киева «максимально сильную» позицию к моменту начала мирных переговоров с Москвой.