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Захарова: намерение Соединённых Штатов «усилить» Киев ведёт к разрушению Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что намерение США «усилить позицию» Киева ведёт к разрушению Украины.
Захарова: намерение Соединённых Штатов «усилить» Киев ведёт к разрушению Украины
  • РИА Новости

По её словам, Соединённые Штаты поставляют Киеву оружие, чтобы разрушать страну, передаёт РИА Новости.

«Позиция Вашингтона, который делает ставку на раздувание конфликта, ведёт к разрушению Украины», — подчеркнула дипломат.

Никакого мира, процветания, демократии на территории Украины США не планировали, отметила Захарова.

Она добавила, что страну собирались использовать как «полигон» и «инструмент».

Ранее замгоссекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила, что в Вашингтоне намерены обеспечить для Киева «максимально сильную» позицию к моменту начала мирных переговоров с Москвой.

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