Захарова: намерение Соединённых Штатов «усилить» Киев ведёт к разрушению Украины
- РИА Новости
По её словам, Соединённые Штаты поставляют Киеву оружие, чтобы разрушать страну, передаёт РИА Новости.
«Позиция Вашингтона, который делает ставку на раздувание конфликта, ведёт к разрушению Украины», — подчеркнула дипломат.
Никакого мира, процветания, демократии на территории Украины США не планировали, отметила Захарова.
Она добавила, что страну собирались использовать как «полигон» и «инструмент».
Ранее замгоссекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила, что в Вашингтоне намерены обеспечить для Киева «максимально сильную» позицию к моменту начала мирных переговоров с Москвой.