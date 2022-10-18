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Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве закончатся дожди

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Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москве закончатся дожди.
Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве закончатся дожди
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что в среду, 19 октября, осадки будут уже не такими интенсивными.

«В четверг местами может быть, по области всё-таки будут дожди. В пятницу и субботу у нас преимущественно без осадков», — сообщил эксперт.

По его словам, с четверга в городе начнёт холодать.

«Сейчас днём +10...+12 °С, с четверга уже будет +5...+7 °С и близкая к нулю, по области отрицательная температура ночью», — уточнил Шувалов.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» назвала самым ненастным днём в Москве вторник, 18 октября.

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