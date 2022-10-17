Стала известна дата выхода остросоциального сериала «Право на свободу»

Проект о работе волонтёров, которые помогают освободить людей из современного рабства, выйдет на онлайн-платформе Wink 20 октября. Сериал вскрывает пласт социальных проблем, причины которых кроются в разобщённости поколений и потерянности людей старшего возраста в современном мире.

В центре сюжета «Права на свободу» — успешный программист Антон (Илья Малаков), получивший приглашение на работу в крупную компанию. В день отъезда он узнаёт о пропаже своей матери и отменяет поездку. В процессе поисков родного человека Антон сталкивается с рабовладельческой мафией. Ему на помощь приходят лидер волонтёрской организации «Либертас» Кирилл (Кирилл Кяро) и его соратники.

«Эта история о неравнодушии, разнице поколений, разнице мышления, о человеке и свободе выбора. О том, как сделать максимум полезного для других людей. «Право на свободу» — сериал актуальный, он будет близок и понятен аудитории разных возрастов. Над сериалом трудилось немало дебютантов, и я получил огромное удовольствие от работы с ними. Думаю, нам ещё есть, что рассказать о наших персонажах, и я был бы счастлив сняться во втором сезоне, если он будет», — рассказал Кирилл Кяро.

В основу сериала легли реальные истории людей, столкнувшихся с рабовладельческой мафией, и волонтёров, которые спасают таких пленников. В «Праве на свободу» рассказывается о тех, кто встаёт на путь помощи другим, о том, как важно не быть равнодушным и созидать, чтобы менять мир к лучшему.

«В нашем сериале есть замечательная тема, которой кинопроизводство раньше не особенно интересовалось, — тема брошенных, обездоленных людей, которых пытаются спасти энтузиасты. Мне кажется, что это важный и нужный разговор, тем более что сериал получился добрым и человечным», — отметил актёр Игорь Скляр.

Ранее стало известно, что на сервисе Wink выйдет сериал Фёдора Бондарчука «Актрисы».