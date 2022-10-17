Стала известна дата премьеры второго сезона сериала «Отпуск»

Продолжение народной комедии об отдыхе на российском юге выйдет на телеканале ТНТ 31 октября. Режиссурой занимался Андрей Элинсон, известный по работе над лентами «Две девицы на мели» и «Стас». К актёрскому составу первого сезона (Павел Майков, Демис Карибидис, Валя Карнавал) присоединятся Михаил Галустян, Роман Курцын и рэпер Витя АК-47.

Сюжет нового сезона «Отпуска» разворачивается вокруг Беляевых, возвращающихся на юг спустя год, — но уже не в гостевой домик Бори (Демис Карибидис). Лариса (Юлия Подозёрова) отправляется в отпуск с новым молодым человеком Толиком (Роман Курцын), а Сева (Павел Майков) покупает себе яхту. Боря же полон решимости организовать самую роскошную свадьбу в Геленджике и пытается наладить отношения с внезапно объявившимся родственником его девушки (Михаил Галустян), который недавно вышел из тюрьмы.

«Мой персонаж недавно вернулся из мест не столь отдалённых и пытается встать на правильный путь — его криминальный бэкграунд придаёт некой перчинки и проблем герою Демиса. Для меня это уже не первый успешный проект с ним, и, как показали доли и востребованность аудитории, наш с ним дуэт очень хорошо воспринимается зрителем. Мы покажем настоящий русский юг со всей его ментальностью, конъюнктурой и спецификой юмора», — рассказал Михаил Галустян.

Авторы сериала отмечают, что новый сезон стал более «открыточным» и трюковым: с одной стороны, юг России в нём показан так, что туда хочется отправиться немедленно, с другой — в шоу появилось много экшен-сцен, погонь и прочих зрелищных элементов.

Ранее стало известно о выходе на ТНТ многосерийной драмеди «Неличная жизнь» с Алексеем Серебряковым.