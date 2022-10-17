Стала известна дата премьеры второго сезона сериала «Отпуск»
- Фото со съёмок сериала «Отпуск»
- © Телеканал ТНТ
Сюжет нового сезона «Отпуска» разворачивается вокруг Беляевых, возвращающихся на юг спустя год, — но уже не в гостевой домик Бори (Демис Карибидис). Лариса (Юлия Подозёрова) отправляется в отпуск с новым молодым человеком Толиком (Роман Курцын), а Сева (Павел Майков) покупает себе яхту. Боря же полон решимости организовать самую роскошную свадьбу в Геленджике и пытается наладить отношения с внезапно объявившимся родственником его девушки (Михаил Галустян), который недавно вышел из тюрьмы.
«Мой персонаж недавно вернулся из мест не столь отдалённых и пытается встать на правильный путь — его криминальный бэкграунд придаёт некой перчинки и проблем герою Демиса. Для меня это уже не первый успешный проект с ним, и, как показали доли и востребованность аудитории, наш с ним дуэт очень хорошо воспринимается зрителем. Мы покажем настоящий русский юг со всей его ментальностью, конъюнктурой и спецификой юмора», — рассказал Михаил Галустян.
Авторы сериала отмечают, что новый сезон стал более «открыточным» и трюковым: с одной стороны, юг России в нём показан так, что туда хочется отправиться немедленно, с другой — в шоу появилось много экшен-сцен, погонь и прочих зрелищных элементов.
Ранее стало известно о выходе на ТНТ многосерийной драмеди «Неличная жизнь» с Алексеем Серебряковым.