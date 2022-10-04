На ТНТ выйдет комедийный сериал «Неличная жизнь»

Многосерийное драмеди «Неличная жизнь» выйдет на телеканале ТНТ 17 октября. Режиссёром выступил постановщик сериала «Жуки» Максим Пешков.

Центральные роли в сериале «Неличная жизнь» исполнили Алексей Серебряков, Максим Лагашкин и Елена Лядова. Сюжет вращается вокруг небогатой провинциальной семьи, попавшей в серьёзные неприятности: случайно утопив в реке «Майбах» местного бандита, герои пытаются за месяц найти астрономическую сумму в 50 млн рублей. Решение находится нетривиальное: семья берется за съёмки роликов для порносайта, который обещает выплатить 20 тысяч евро за самое популярное видео. Но для того, чтобы попасть в топ просмотров, нужно проявить изобретательность.

«Сниматься было весело. Надеюсь и сериал получился смешным. Актёрский состав отличный. Спасибо режиссёру и продюсерам за такую команду. Счастье, когда попадаешь в хорошую творческую компанию», — говорит Елена Лядова.

Авторы сериала затрагивают проблемы отношений в семье и тему классового неравенства. Всё это исследуется на фоне съёмок хоум-видео. Героям предстоит проверить родственные связи на прочность в ситуации, когда права на ошибку уже нет.

Ранее на ТНТ стартовал новый комедийный сериал «Нина» с Викторией Исаковой.