О жизни, проблемах и бывших мужьях: премьера российского сериала «Нина»

В понедельник, 3 октября, выходит новый комедийный сериал «Нина». Главная героиня, мать троих детей и домохозяйка, внезапно лишается семейного благополучия, дома и супруга. С детьми и двумя бывшими мужьями в придачу ей приходится учиться полагаться только на саму себя. Роли в сериале исполнили Виктория Исакова, Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин и многие другие. Лента прежде всего цепляет юмором и убедительной игрой актёров. Несмотря на то что сюжет незамысловат, образ трогательной и доброй домохозяйки привлекает внимание и уже с первой серии затягивает в события.

В понедельник, 3 октября, на телеканале ТНТ и онлайн-платформе Premier выходит новый комедийный сериал «Нина». Шоураннером проекта выступил Жора Крыжовников, работавший над такими проектами, как «Звоните Ди Каприо!» и «Горько!». В актёрский состав вошли Виктория Исакова («Оттепель», «Нежность»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки», «Домашний арест»), Андрей Бурковский («Звоните Ди Каприо!», «Медиатор»), Сергей Лавыгин («Отель Элеон», «Мамочки») и многие другие.

Сюжет сфокусирован на главной героине Нине. Она живёт в дорогом коттедже под Нижним Новгородом с тремя детьми, каждый из которых от разных мужей. Старшая Даша (Валентина Ляпина) — дочь неуспешного бизнесмена и первого супруга Нины Алекса, сын Даня (Савелий Албутов) родился во время брака Нины с безумным профессором Славой, который постоянно попадает в нелепые ситуации, а младшая Мария (Марта Евстигнеева) — чадо нынешнего и самого удачного супруга Кости.

Всю жизнь Нина живёт как любящая мать и домохозяйка, доверяя свою судьбу мужчинам. С Костей ей повезло — он успешен, много зарабатывает, поэтому обеспечивает не только супругу и свою дочь, но и детей от прошлых браков. К слову, даже её бывшим мужьям Костя порой даёт денег.

Несмотря на разводы, Нина хорошо ладит со всеми мужьями, поддерживает их и старается помочь, когда они в ней нуждаются. В этом, пожалуй, главная её проблема — героиня настолько добрая и чуткая, что всегда не прочь, например, одолжить денег из семейного бюджета на новое дело Алекса, который умело этим пользуется.

Безмятежной жизни приходит конец, когда Костя находит новую даму сердца — высокомерную брюнетку Алину (Юлия Хлынина). Та быстро берёт под контроль всю жизнь возлюбленного. Благодаря хитрым манипуляциям она выгоняет Нину и детей из коттеджа, пытается заставить её подписать бумаги о разводе, а также запрещает Косте видеться с женой и общаться. К сожалению главной героини, Костя сильно подвержен женскому влиянию, поэтому противостоять Алине не в силах.

Потерянная многодетная мать за несколько часов собирает вещи и вместе с детьми переезжает в однокомнатную обшарпанную квартиру на окраине города. У неё нет ни работы, ни «подушки безопасности». Нина отчаянно пытается связаться с бывшим мужем и выяснить, что происходит, но Алина пресекает любые её попытки поговорить с супругом.

© Кадр из сериала «Нина»

Несмотря на довольно роскошную жизнь, которой до определённого момента жила Нина, она не избалована и думает не только о себе. Нина остаётся доброй и открытой в любых ситуациях, что является редкостью. Однако у этой медали есть и другая сторона: с душой нараспашку трудно злиться, особенно на того, кого любишь. И порой может показаться, что у Нины нет внутреннего стержня, который помог бы ей отгородить себя от чересчур назойливых бывших мужей, требующих от неё то денег, то внимания и помощи, а также дать Косте понять его ошибки. Ну и конечно, героиня не в силах поставить на место новую пассию супруга. К слову, Виктория Исакова смотрится очень органично в роли милой и женственной Нины. Складывается ощущение, будто образ был списан с самой актрисы.

Тем не менее приятно видеть, как с каждой новой проблемой Нина становится сильнее и находит выход из ситуации. Она может поплакать, но после встать и заняться делом.

Несмотря на то что сюжет незамысловат, сама идея — показать нетипичный сегодня в кинематографе женский образ — привлекает внимание зрителя и уже с первой серии затягивает. Ведь Нина не стремится конкурировать с мужчинами и отстаивать свои права. Она та, кто говорит: «Я же девочка», когда речь заходит, например, о сломанной машине. Однако за её женственностью есть сильная личность, которая раскрывается по мере наваливающихся проблем.

Мужские образы тоже раскрываются постепенно. Характер Славы и Алекса зритель считывает с их манеры общения, поведения рядом с детьми и Ниной, а также с того, как они справляются с жизненными трудностями. И проанализировав всех мужчин главной героини, можно заключить, что у Нины явно проблемы с выбором партнёра. Все в определённой степени инфантильны, не способны взять на себя ответственность и, кажется, по силе духа намного слабее самой Нины. Ко всему прочему, все они думают больше о себе, часто игнорируя чувства героини.

Стоит отметить, что все актёры, исполняющие роли мужчин Нины, достойно отражают предусмотренные для их персонажей психотипы и характеры. Особенно убедительно и ярко играет Сергей Бурунов (профессор Слава).

В сериале множество действительно смешных моментов и фраз — драки и нелепые ссоры между бывшими супругами, угрозы Дани бойфренду его старшей сестры и т. д. Особенно смешной получилась сцена с Буруновым и Лавыгиным в караоке-баре, где выступление первого заставляет смеяться и сопереживать одновременно.

В целом «Нина» — приятный и исключительно развлекательный сериал, который наверняка понравится многим зрителям. Сюжетные повороты и нелепые ситуации, в которых оказываются герои ленты, помогают удержать внимание, а лёгкий формат ситкома (серии по 20 минут) не даёт устать от просмотра.