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Режиссёр Седрик Клапиш рассказал о выборе актрисы на главную роль в своём новом фильме

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Французский режиссёр Седрик Клапиш рассказал, почему он выбрал на главную роль в своей новой картине «Шагни вперёд» не профессиональную актрису, а приму Парижской оперы Марион Барбо.

В интервью «Известиям» режиссёр признался, что его многому научил чужой опыт.

«Для американского фильма «Чёрный лебедь» на главную роль пригласили профессиональную актрису Натали Портман, а потом её пришлось дублировать профессиональной балерине. Мне этого делать не хотелось, потому что я хотел действительно серьёзно поговорить именно о танце. И я точно знал, что не буду заменять актрису кем-то ещё. Поэтому я просто нашёл прекрасную артистку, а ведь Марион Барбо выступает в Парижской опере. Мы с ней сделали несколько прослушиваний, и я убедился, что и актриса она прекрасная», — сказал Клапиш.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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