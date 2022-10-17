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Список орнитофауны в парке «Русская Арктика» вырос на 11 видов за 10 лет

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Список орнитофауны в южном кластере национального парка «Русская Арктика» вырос на 11 видов за 10 лет.
Список орнитофауны в парке «Русская Арктика» вырос на 11 видов за 10 лет
  • globallookpress.com
  • © David & Micha Sheldon

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

В частности, на территории парка зафиксировали шипуна, шилохвоста, крякву, серую ворону, лугового чекана.

«Динамика говорит о приспособляемости и стремлении видов к распространению на новых территориях. Связано это в том числе с климатическими факторами», — заявил Иван Мизин, замдиректора национального парка по научной работе.

Также стало известно, что в реке Амур на Дальнем Востоке заметили косаток, передаёт ОТР. Как отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, это первый случай за историю наблюдений.

Косатка с двумя детёнышами приплыла из Охотского моря. 

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