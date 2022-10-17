Список орнитофауны в парке «Русская Арктика» вырос на 11 видов за 10 лет

Список орнитофауны в южном кластере национального парка «Русская Арктика» вырос на 11 видов за 10 лет.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

В частности, на территории парка зафиксировали шипуна, шилохвоста, крякву, серую ворону, лугового чекана.

«Динамика говорит о приспособляемости и стремлении видов к распространению на новых территориях. Связано это в том числе с климатическими факторами», — заявил Иван Мизин, замдиректора национального парка по научной работе.

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