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В Московском зоопарке приняли венценосного голубя, изъятого у контрабандистов

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В Московском зоопарке рассказали о венценосном голубе, который был изъят у контрабандистов и нашёл новое жильё в экспозиции «Дом птиц».
В Московском зоопарке приняли венценосного голубя, изъятого у контрабандистов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Венценосные голуби водятся в Новой Гвинее и не прилегающих островах. Они занесены в Международную Красную книгу как «уязвимые».

«Впервые за несколько лет в экспозиции столичного зоопарка появился венценосный голубь. У него непростая история. Пернатого обнаружили в окрестностях Волгограда в микроавтобусе контрабандистов. Вместе с голубем на продажу везли львят, пуму и обезьяну. Документов на них у водителя не было», — рассказали в пресс-службе зоосада.

Животных конфисковали и отправили на передержку в местный приют. Роспотребнадзор предложил передать голубя и пуму в столичный зоопарк.

В результате голубь отправился в Москву, а пуму приютили в филиале зоосада под Великим Устюгом.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградском зоопарке организовали акцию «Дары осени», в рамках которой петербуржцы собрали порядка 800 кг фруктов и ягод для животных.

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