В Московском зоопарке приняли венценосного голубя, изъятого у контрабандистов
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
Венценосные голуби водятся в Новой Гвинее и не прилегающих островах. Они занесены в Международную Красную книгу как «уязвимые».
«Впервые за несколько лет в экспозиции столичного зоопарка появился венценосный голубь. У него непростая история. Пернатого обнаружили в окрестностях Волгограда в микроавтобусе контрабандистов. Вместе с голубем на продажу везли львят, пуму и обезьяну. Документов на них у водителя не было», — рассказали в пресс-службе зоосада.
Животных конфисковали и отправили на передержку в местный приют. Роспотребнадзор предложил передать голубя и пуму в столичный зоопарк.
В результате голубь отправился в Москву, а пуму приютили в филиале зоосада под Великим Устюгом.
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