В Челябинской области предупредили о ночных заморозках до -7 °С

В Челябинской области в ночь на вторник, 18 октября, ожидаются заморозки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь на вторник, 18 октября, в Челябинской области температура будет колебаться от -2 до +3 °С. При прояснении возможны заморозки до -7 °С. Две следующие ночи температура останется в пределах от -1 до +5 °С. Днём будет теплее: +4...+12 °С», — заявили синоптики.

В ночь на 19 октября в регионе начнутся дожди, сменяющиеся мокрым снегом.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.