Волонтёры нашли актрису Ирину Голубниченко мёртвой

Пропавшую ранее в Кургане актрису театра Ирину Голубниченко нашли мёртвой, заявили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким», — говорится в сообщении организации на странице во «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, 85-летняя артистка ушла из дома вечером 23 сентября и не вернулась, волонтёры приступили к её поискам после исчезновения.

Голубниченко получила широкую известность в театре благодаря ролям в спектаклях «Чайка», «Вдовий пароход», «Свадьба Кречинского» и «Стеклянный зверинец».

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