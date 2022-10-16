Волонтёры нашли актрису Ирину Голубниченко мёртвой
«Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким», — говорится в сообщении организации на странице во «ВКонтакте».
Как сообщалось ранее, 85-летняя артистка ушла из дома вечером 23 сентября и не вернулась, волонтёры приступили к её поискам после исчезновения.
Голубниченко получила широкую известность в театре благодаря ролям в спектаклях «Чайка», «Вдовий пароход», «Свадьба Кречинского» и «Стеклянный зверинец».
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