Британская писательница Джоан Роулинг выразила соболезнования в связи со смертью актёра Робби Колтрейна.

«Я никогда больше не встречу никого даже отдалённо похожего на Робби. Он был необыкновенно талантлив, совершенно неповторим, и мне невероятно повезло знать его, работать с ним и смеяться вместе с ним до упада. Я выражаю свою любовь и передаю глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего детям», — написала она в Twitter.

Ранее издание The Mirror сообщило о смерти шотландского актёра Робби Колтрейна, наиболее известного миру по роли лесничего Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере.

В апреле в Великобритании в возрасте 52 лет скончалась актриса Хелен Маккрори, известная ролями в «Гарри Поттере» и «Острых козырьках».