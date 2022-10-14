The Mirror: умер шотландский актёр Робби Колтрейн
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«Актёр из «Метода Крекера» и «Гарри Поттера» Робби Колтрейн скончался в возрасте 72 лет», — сообщает The Mirror со ссылкой на агента артиста.
Колтрейн был успешным в своей професии до того, как получил роль лесничего в поттериане, — он, в частности, сыграл в двух фильмах о Джеймсе Бонде: «Золотой глаз» и «И целого мира мало».
В апреле в Великобритании в возрасте 52 лет скончалась актриса Хелен Маккрори, известная ролями в «Гарри Поттере» и «Острых козырьках».