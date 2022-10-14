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The Mirror: умер шотландский актёр Робби Колтрейн

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В возрасте 72 лет умер шотландский актёр Робби Колтрейн, наиболее известный публике по роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере.
The Mirror: умер шотландский актёр Робби Колтрейн
  • Gettyimages.ru
  • © Taylor Hill

«Актёр из «Метода Крекера» и «Гарри Поттера» Робби Колтрейн скончался в возрасте 72 лет», — сообщает The Mirror со ссылкой на агента артиста.

Колтрейн был успешным в своей професии до того, как получил роль лесничего в поттериане, — он, в частности, сыграл в двух фильмах о Джеймсе Бонде: «Золотой глаз» и «И целого мира мало».

В апреле в Великобритании в возрасте 52 лет скончалась актриса Хелен Маккрори, известная ролями в «Гарри Поттере» и «Острых козырьках».

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