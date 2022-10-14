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Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Крыму в выходные

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму в выходные.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Крыму в выходные
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«15—16 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Челябинскую область в выходные придёт антициклон, который принесёт дожди и мокрый снег, передаёт URA.RU со ссылкой на ЦГМС региона.

«В воскресенье, 16 октября, на территории области ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днём будет от +6 до +11 °С, в зависимости от района», — рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о похолодании и мокром снеге в ХМАО на выходных.

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