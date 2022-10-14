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Метеоролог Шувалов спрогнозировал хорошую погоду на выходных в Москве

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Ангелина Шурпина
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и в Московской области в выходные.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал хорошую погоду на выходных в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По словам синоптика, погода ожидается без осадков, она будет «относительно тёплой» по октябрьским меркам.

«Температура — около +10 °С днём, ночью — чуть выше 0 °С в Москве, чуть ниже 0 °С — по области», — предупредил Шувалов.

Он также отметил, что погода на выходных в Москве и Подмосковье будет «ровной, хорошей и октябрьской».

Ранее стало известно, что в Татарстане ожидается похолодание до -1 °С.

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