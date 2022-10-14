В Мариинском театре состоится премьера оперы Прокофьева «Любовь к трём апельсинам»

В Санкт-Петербурге премьера оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» состоится на сцене Мариинского театра 15 и 16 октября.

Спектакль был одной из самых значительных премьер Мариинского театра в юбилейный, 100-й год со дня рождения композитора, — в 1991 году, пишет «Российская газета».

В настоящее время над постановкой работает та же команда: музыкальный руководитель Валерий Гергиев, художник Вячеслав Окунев, режиссёр Александр Петров.

«Я очень любил и люблю «Апельсины»... Он сочинялся в содружестве со всеми артистами, многое рождалось прямо в репетиционном процессе. Так было придумано внутри самого спектакля огромное количество шуток и ситуаций», — прокомментировал событие режиссёр.

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